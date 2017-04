Trump reia relatiile SUA cu presedintele egiptean Sisi, inghetate de Obama dupa rasturnarea regimului Mursi

It was an honor to welcome President Al Sisi of Egypt to the @WhiteHouse as we renew the historic partnership between the U.S. and Egypt. pic.twitter.com/HE0ryjEFb6 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2017

Potrivit unei declaratii comune, cei doi lideri au cazut de acord in privinta procesului de pace din Orientul Mijlociu -inclusiv in Libia, Siria si Yemen - si au aratat disponibilitatea de sprijini Israelul si palestinienii in discutiile dintre ele.“Vreau ca toata lumea - in caz ca era vreo indoiala - sa stie ca il sprijinim foarte mult pe presedintele Sisi. A facut o treaba extraordinara intr-o situatie dificila. Sprijinim foarte mult Egiptul si poprul egiptean”, a spus Trump in Biroul Oval in intalnirea cu liderul de la Cairo.Aceasta a fost prima vizita in SUA a lui Sisi din 2014 - cand a devenit presedinte - si pana acum. Obama nu l-a invitat niciodata in Statele Unite.Administratia americana anterioara a inghetat ajutorul pentru Egipt dupa ce Sisi, atunci doar un general, a rasturnat regimul presedintelui Mohamed Mursi la mijlocul anului 2013 dupa proteste impotriva acestuia. Mursi, membru al Fratiei Muslumane, fusese ales presedinte cu un an inainte.