Un adolescent american a vrut sa-l ucida pe Papa Francisc in 2015, in numele gruparii Stat Islamic

Santos Colon, 17 ani, originar din New Jersey, a incercat sa recruteze un lunetist pentru a trage asupra papei si sa declanseze explozibili in cadrul mesei oficiate la Philadelphia, pe 27 septembrie 2015, care inchidea o adunare mondiala a familiilor, potrivit departamentului american al Justitiei.Dar Colon a recrutat fara sa stie un agent FBI sub acoperire si a fost astfel arestat cu 12 zile inainte de data prevazuta pentru aceste atentate.El a pledat vinovat de tentativa de sustinere materiala a unei organizatii "teroriste" si risca pana la 15 ani de inchisoare.Colon a incercat sa execute atentatele in sprijinul gruparii SI si a spus ca a utilizat numele de Ahmad Shakoor.Dar departamentul de Justitie nu a dat alte detalii asupra felului in care el s-a interesat de SI si cum a comunicat cu membrii gruparii.