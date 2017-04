Explozia de la metroul din Sankt Petersburg. Atacatorul este din "Asia Centrala" si a avut legaturi cu militantii sirieni. Trei zile de doliu in memoria celor 11 morti

Agentiile de stiri Interfax si Tass au scris ca suspectul a fost identificat, dar exista informatii contradictorii cu privire la faptul daca ar fi fost un atentator sinucigas.Autoritatile din Sankt Petersburg au declarat trei zile de doliu in memoria victimelor.- O sursa din cadrul anchetei citata de agentia de presa Tass a declarat ca bomba care a explodat la metrou are aceleasi caracteristici cu cea gasita ulterior si dezamorsata. In plu, sursa a confirmat ca atentatorul sinucigaș a fost identificat si „el este într-adevăr originar din Asia Centrală și a avut legături cu militanții sirieni“.Presedintele american Donald Trump l-a asigurat pe omologul sau rus, Vladimir Putin de "sprijin deplin" din partea Washingtonului, dupa atacul mortal asupra metroului din Sankt-Petersburg, a anuntat luni seara Casa Alba.Presedintele Vladimir Putin, care era in oras in momentul exploziei, a vizitat locul tragediei luni seara si a depus flori la un altar improvizat acolo.Anchetatorii rusi au spus ca suspecteaza un "act terorist", dar au dat putine detalii. Atacul nu a fost deocamdata revendicat.Prim-ministrul Dmitri Medvedev a scris pe Facebook ca explozia a fost un "atac terorist".Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, Viktor Ozerov, a declarat luni seara ca masurile antiteroriste par ca au esuat in urma exploziei care a zguduit o garnitura de metrou din Sankt Petesburg, transmite BBC News.De asemenea, acesta a cerut lansarea unei investigatii a masurilor de securitate implementate in sistemul de metrou din metropola Sankt Petesburg. "Acum trebuie sa descoperim motivele pentru care a esuat acest sistem si sa punem la cale o serie de masuri care nu vor permite repetarea unor asemenea erori", a completat Ozerov.