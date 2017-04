Statele baltice, din ce in ce mai nelinistite dupa anexarea Crimeei de catre Rusia din 2014

Lituania, Letonia si Estonia, anexate de Uniunea Sovietica in 1940, dar acum parte din NATO si Uniunea Europeana, devin din ce in ce mai nelinistite dupa anexarea Crimeei de catre Rusia din 2014.Serviciul de Informatii din Lituania arata ca Rusia si-a actualizat militarii din regiunea Kaliningrad anul trecut, reducand, astfel, timpul unui atac si prevenind potentiale intariri NATO.Rusia a inclus avioane de lupta Suhoi Su-30 si sisteme de rachete, care ar permite navelor sa fie redirectionate aproape oriunde in Marea Baltica."Acesta este un semnal pentru NATO, pentru a imbunatati viteza de decizie. Timpul de reactie al NATO nu este asa de rapid cum ne-am dori sa fie", spune Ministrul Apararii lituanian, Raimundas Karoblis.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a respins preocuparile, catalogandu-le drept un afisaj al sentimentului anti-rus."Exista rusofobie totala, are loc o rusofobie isterica. Moscova a sprijinit intotdeauna relatiile bune cu Statele Baltice", a declarat acesta la o conferinta de presa.In acest an, NATO va implementa o forta de aproximativ 1.000 de soldati in fiecare dintre Statele Baltice si Polonia."Forta este adecvata pe termen scurt, dar ne-am dori o capacitate mai mare si nu numai trupe terestre, ci si trupe de aparare aeriene si capabilitati pentru a contracara orice blocada", a mai spus Karoblis.Rusia monitorizeaza si suprimarea frecventelor radio utilizate de catre piloti NATO la Marea Baltica si utilizeaza nave comerciale si stiintifice de supraveghere, se arata intr-un raport.