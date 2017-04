Analisti de la Washington: Merkel trebuie sa suspende partidul lui Viktor Orban din PPE. Si in Romania societatea civila este supusa vanatorii de vrajitoare

Miscarea lui Orban impotriva CEU incurajeaza si alti lideri autoritari din Europa Centrala si de Est. Din Polonia pana in Serbia, guvernele copiaza deja modelul iliberal inceput in Ungaria.

Societatea civila din Bulgaria, Macedonia si Romania sunt supuse unor vanatori politice de vrajitoare, pentru a intimida acesti caini de paza critici. Si, la fel ca in Ungaria, disidentii si activistii civici sunt nominalizati ca fiind coloana a cincea intr-o conspiratie internationala a liberalilor occidentali, a finantei mondiale si a evreilor. Soros si numeroasele proiecte de sustiere a democratiei sunt tapul ispasitor perfect.

Importanta cazului CEU nu sta, in esenta, in soarta universitatii. Miza de la Budapesta este mult mai dramatica: viitorul democratiei in intreaga jumatate estica a Europei.

Prea mult timp, capitalele occidentale au inchis ochii la regresul democratic, la tendintele iliberale si la nationalismul brutal care au prins viteza. Aceasta complicitate cu Orban si compania trebuie sa se incheie pana la urma.

In loc sa-i mai ofere acoperire politica, conservatorii europeni condusi de Uniunea Crestin Democata din Germania si de Angela Merkel ar trebui sa suspende calitatea de membru a FIDESZ-ului lui Orban din Partidul Popular European.

Acum este nevoie de o demonstratie puternica de solidaritate si sprijin pentru democratii asediati din Europa Centrala si de Est. Aceasta va salva mult mai mult decat Universitata Central Europeana.

Un recent proiect de lege, promovat de FIDESZ, partidului lui Viktor Orban, prevede inchiderea universitatilor din Ungaria care nu au o filiala si in tara de origine sau in lipsa unui acord inter-statal. In aceasta situatie se afla universtatea infiintata cu ajutor financiar de la miliardarul evreu-american de origine ungara George Soros.Masurile de la Budapesta starnesc si nemultumirea German Marshall Fund, un important think tank american, cu sediul la Washington, fondat in anul 1972 cu finantare din partea guvernului vest-german de atunci, in semn de omagiu pentru Planul Marshall, de asistenta infiintat de SUA, de care a beneficiat statul vest-german dupa al Doilea Razboi Mondial. Intr-o analiza semnata de Joerg Forbrig, director al Fondului pentru Democratie in Belarus si cercetator pentru Europa Centrala si de Est, precum si de colaboratoarea Yael Ohana, se arata, printre altele:

Citeste mai mult pe site-ul German Marshall Fund