Emmanuel Macron, cotat in continuare ca favorit la castigarea alegerilor prezidentiale din Franta, potrivit unui nou sondaj

Macron ar obtine 26% din voturi in primul tur, fata de 25,5% Marine Le Pen (extrema dreapta) si 17% Francois Fillon (dreapta).In ceea ce priveste cel de-al doilea tur al alegerilor, Macron este cotat cu 60% intentie de vot fata de 40% pentru Marine Le Pen.Emmanuel Macron este considerat principalul favorit in alegeri, potrivit celor mai recente sondaje, in conditiile in care Marine Le Pen (extrema dreapta) si Francois Fillon (dreapta) sunt implicati in scandaluri rasunatoare in plina campanie electorala.Marine Le Pen este implicata intr-un scandal privind cheltuielile biroului sau de europarlamentar, fiind in centrul unei anchete privind posibile angajari fictive.La randul sau, Francois Fillon este acuzat ca si-a platit sotia si o fiica din banii publici, angajandu-le fictiv, potrivit dezvalurilor de presa, la cabinetul sau de parlamentar. Fillon si sotia sa au fost inculpati in acest caz.