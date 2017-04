Franta sporeste securitatea in mijloacele de transport in comun dupa atentatul de la metroul din Sankt Petersburg

Franta a declarat stare de urgenta in noiembrie 2015, cand jihadisti inarmati si atacatori sinucigasi au omorat 130 de oameni la Paris.Vara trecuta, un tunisian a intrat cu camionul in multimea adunata pe promenada din Nisa pentru focurile de artificii de Ziua Nationala, ucigand 84 de persoane, iar la Saint-Etienne-du-Rouvray (nord-vest), doi islamisti i-au taiat gatul unui preot in biserica sa parohiala.Cel putin 9 morti si peste 20 de raniti este bilantul oficial anuntat de autoritatile ruse dupa explozia de luni de la metroul din Sankt Petersburg, despre care procurorul general al Rusiei a afirmat ca este "un atac terorist". Presa rusa a vorbit despre 10 morti si in jur de 50 de raniti.Camerele video de la metroul din Sankt Petersburg ar fi surprins imagini cu presupusul autor al atacului de luni, a declarat o sursa pentru Interfax. De asemenea, un martor a declarat ca a vazut un barbat lasand o servieta intr-un vagon de metrou si mutandu-se, apoi, in alt vagon, potrivit The Telegraph Presa rusa a publicat o prima imagine cu presupusul autor al atacului de la metroul din Sankt Petersburg, potrivit The Telegraph. Barbatul din imagine este imbracat in negru, poarta o caciula neagra si are barba.