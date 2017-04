Cecenia: Politia este acuzata ca face razii care vizeaza homosexualii, trei persoane ar fi murit / Autoritatile neaga, afirmand ca nu exista niciun gay in republica

Potrivit surselor citate, autoritatile au retinut peste o suta de oameni in cadrul acestei operatiuni in care alti trei barbati ar fi fost ucisi. Printre persoanele retinute s-ar afla vedete ale televiziunii locale si lideri religiosi.Alvi Karimov, purtator de cuvant al liderului Cecen Ramzan Kadirov, a afirmat insa ca este vorba despre "minciuni totale si dezinformare", argumentand ca nu exista homosexuali in Cecenia. "Nu poti sa arestezi oameni care pur si simplu nu exista in republica", a spus acesta, pentru agentia Interfax."Daca ar exista astfel de oameni in Cecenia, fortele de ordine nu ar trebui sa faca nimic cu ei pentru ca rudele lor i-ar trimite intr-un loc de unde nu s-ar mai putea intoarce", a adaugat acesta.Un purtator de cuvant al ministerului local de Interne a declarat pentru revista ruseasca RBC ca este vorba de o "gluma de 1 Aprilie".Insa, Ekaterina Sokirianskaia, director de proiect pentru Rusia la International Crisis Group, a declarat pentru Guardian ca a primit informatii ingrijoratoare legate de acest subiect din mai multe surse in ultimele 10 zile. "Am auzit ca se intampla in Groznii, in afara Groznii si in randul multor oameni de varste si profesii diferite", a spus ea.Avand in vedere ca acest subiect este tabu in Cecenia, informatiile ajung la a doua sau la a treia mana, a adaugat Ekaterina Sokirianskaia, astfel incat nu exista niciun caz identificat clar. "E imposibil sa obtii informatii de la victime sau de la familie, dar numeroase semnale pe care le primesc de la oameni diferiti fac sa fie greu de crezut ca nu au loc arestari si violente".Cecenia face parte din Federatia Rusa dar functioneza de facto ca un stat independent in care puterea lui Karimov pare sa treaca peste legile rusesti. Karimov a sustinut in repetate randuri poligamia, portul obligatoriu al hijabului pentru femei in locurile publice si pedepsele publice pentru rudele celor care sunt implicati in mediile islamiste.Avand in vedere caracterul foarte conservator al societatii cecene, persoanele suspectate de homosexualitate risca sa fie renegate de familiile lor. Locuitorii povestesc ca, daca se stie ca intr-o familie exista o persoana homosexuala, rudele sale au mari dificultati sa se casatoreasca, avand in vedere aceasta "rusine".Articolul publicat de Novaya Gazeta afirma ca trei persoane au fost ucise in timp ce alti suspecti au fost dati pe mana familiilor, astepandu-se de la acestea o "crima de onoare"."Nu am auzit nici macar un singur caz de acest gen si chiar daca l-as fi auzit, nu l-as fi luat in seama", spune Kheda Saratova, activista cecena care face parte din consiliul pentru drepturile omului aflat in subordinea lui Kadirov. "In societatea noastra cecena, orice persoana care respecta traditiile noastre si cultura va cauta acest gen de oameni fara niciun ajutor de la autoritati si va face totul pentru a se asigura ca astfel de oameni nu exista in societatea noastra", a spus ea, la un post de radio rusesc.