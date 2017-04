Presa rusa a publicat o prima imagine cu presupusul autor al atacului de la metroul din Sankt Petersburg. Ce povestesc martorii despre explozie

Presa rusa a publicat o prima imagine cu presupusul autor al atacului de la metroul din Sankt Petersburg, potrivit The Telegraph . Barbatul din imagine este imbracat in negru, poarta o caciula neagra si are barba.Un martor citat de agentia ruseasca RBC a povestit ca a primit un mesaj de la un prieten aflat in garnitura de metrou, in care scria: "A fost o explozie pe sine, un barbat si-a lasat servieta in vagon, a iesit din vagon si s-a mutat in alt vagon".Potrivit The Telegraph, autoritatile ruse au confirmat ca inca o bomba artizanala a fost descoperita intr-o alta statie din centrul Sankt Petersburgului si a fost dezamorsata.Alti martori au povestit haosul care s-a instalat la metrou imediat dupa explozie."Oamenii sangerau, aveau parul ars", a povestit un barbat. "Ni s-a spus sa mergem spre iesire", a adaugat el."Oamenii au fugit. Prietena mea era in urmatorul vagon dupa cel care a explodat. Cand a coborat, a vazut ca unii oameni erau mutilati", a povestit un martor.Cel putin 9 morti si peste 20 de raniti este bilantul oficial anuntat de autoritatile ruse dupa explozia de luni, despre care procurorul general al Rusiei a afirmat ca este "un atac terorist". Presa rusa a vorbit despre 10 morti si in jur de 50 de raniti.