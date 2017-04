Francois Fillon afirma ca va cere o ancheta parlamentara impotriva lui Francois Hollande, daca va fi ales presedinte

Francois Fillon l-a acuzat recent pe presedintele Frantei, Francois Hollande, ca s-a implicat in mod intentionat in campania electorala in incercarea de a-i distruge sansele in cursa pentru Elysee. De asemenea, prezindentiabilul dreptei a condamnat un complot guvernamental bazat pe scurgerile de informatii despre ancheta care-l priveste.Francois Fillon este cotat in sondaje cu sanse slabe sa acceada in turul al doilea al alegerilor - favoriti sunt Emmanuel Macron (centru) si Marine Le Pen (extrema dreapta) - dupa aparitia in presa a scandalului privind angajarea fictiva a sotiei sale la cabinetul sau parlamentar si inculparea sa de catre procurori pentru deturnare de fonduri publice.Cu mai putin de o luna inaintea alegerilor prezidentiale, sotia candidatului dreptei, Penelope Fillon, a fost inculpata saptamana trecuta pentru "complicitate si tainuire de deturnare de fonduri publice", "complicitate si tainuire de abuz de bunuri sociale" si "tainuirea unei escrocherii agravate", la finalul audierii sale de catre judecatorii de instructie care ancheteaza posibile angajari fictive ale sale la Adunarea Nationala si la La Revue des deux mondes.Este vorba despre a treia inculpare in aceasta ancheta, dupa cele ale lui Francois Fillon si a fostului sau supleant in Adunare, Marc Joulaud.In centrul afacerii care afecteaza campania lui Francois Fillon se afla angajarea sotiei sale ca asistenta parlamentara si a lui Marc Joulaud, incepand din 1986 si pana in 2013, cu mai multe intreruperi, si un contract cu La Revue des deux mondes incepand din mai 2012 si pana in decembrie 2013. Judecatorii incearca sa stabileasca daca aceste angajari au fost reale.