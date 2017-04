Parchetul polonez pune sub acuzare doi controlori de trafic din Rusia care ar fi provocat intentionat prabusirea avionului in care se afla ex-presedintele Lech Kaczynski

Guvernului partidului nationalist Dreptate si Justitie (PiS), care sustine ipoteza unui atentat, conduce propria sa ancheta in privinta acestei catastrofe, pe care fostul guvern liberal a atribuit-o unor erori umane si conditiilor meteo dificile.O noua analiza a probelor, printre care inregistrari ale conversatiilor intre avionul prezidential si turnul de control din Smolensk, "a permis procurorilor sa formuleze noi capete de acuzare impotriva a doi controlori de trafic, cetateni ai Federatiei Ruse, precum si a unei a treia persoane care se afla atunci in turnul de control", a declarat procurorul sef adjunct Marek Pasionek.Cei doi controlori de trafic fusesera pusi sub acuzare de parchetul polonez in 2015, unul pentru faptul ca a "provocat pericolul direct al unei catastrofe aeriene" si cel de-al doilea "pentru ca a provocat fara intentie o astfel de catastrofa".Parchetul a mai anuntat ca fragmente ale epavei vor fi incredintate in luma mai catre patru laboratoare din strainatate, pentru a se verifica daca prabusirea ar fi putut fi provocata de explozibili.Pentru verificarea acestei suspiciuni, justitia poloneza va exhuma cadavrele tuturor victimelor pentru a stabili cauza mortii lor.Varsovia cere in van Rusiei sa-i inapoieze epava avionului, care a cazut la Smolensk in 10 aprilie 2010. Potrivit Moscovei, aceasta restituire nu e posibila pana cand justitia rusa nu isi termina propria ancheta.Aceasta catastrofa a fost una dintre temele favorite in campania conservatorilor care i-a adus inapoi la putere.Ministrul Apararii, Antoni Macierewicz, l-a acuzat in martie pe fostul premier Donald Tusk de "tradare diplomatica" in ancheta privind catastrofa.