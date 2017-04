Un lider Jobbik critica dur proiectul impotriva universitatii fondate de Soros: Pune in pericol institutiile de invatamant finantate de Budapesta in Transilvania

Istvan Szavay afirma ca mentalitatile promovate de Universitatea Central-Europeana din Budapesta au fost intotdeauna "foarte indepartate" de Jobbik si ca partidul nu doreste sa-l apere pe Soros, dar aceasta initiativa incearca doar sa distraga atentia de la situatia din educatie si sanatate, precum si de la fenomenul coruptiei, potrivit dailynewshungary.com Poiectul de lege promovat de FIDESZ, partidului lui Viktor Orban, prevede inchiderea universitatilor din Ungaria care nu au o filiala si in tara de origine sau in lipsa unui acord inter-statal.Ori, spune Istvan Szavay, acesta este cazul unor universitati care functioneaza in Transilvania si sunt partial finantate de guvernul de la Budapesta.Mii de studenti maghiari si straini dar si profesori au protestat duminica la Budapesta, cerand Guvernului sa retraga legislatia care ar putea forta in afara tarii o universitate fondata de George Soros, transmite Reuters.Manifestantii, care au marsaluit de la Universitatea Corvinus catre Central European University (CEU - fondata de Soros in 1991) si apoi la Parlament, sustin ca proiectul de lege reprezinta un atac la libertatea educatiei.