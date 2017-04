Londra: Politia a arestat noua persoane, dupa ce un grup de 20 de barbati a atacat "brutal" un solicitant de azil din Iran

Politistii afirma ca un tanar iranian de 17 ani a ramas inconstient dupa atacul care a avut loc vineri noaptea in timp ce astepta autobuzul impreuna cu doi prieteni intr-o statie din apropierea unui pub."Suspectii l-au intrebat de unde e si cand au aflat ca e un solicitant de azil l-au atacat brutal", a spus detectivul Gary Castle."In urma atacului, care a inclus lovituri repetate in cap din partea unui grup mare de atacatori, s-a ales cu rani serioase la cap si la fata", a spus el. Tanarul se afla mai departe in spital, dar viata sa nu este in pericol.