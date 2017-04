Columbia: Bilantul uriasei alunecari de teren care a devastat Mocoa a ajuns la 254 de morti, dintre care 43 de copii

"Am fost informat ca bilantul s-a agravat la 254 de morti", a scris presedintele Juan Manuel Santos pe contul sau de Twitter, dupa ce trei rauri si-au iesit din matca in noaptea de vineri, provocand "un ocean de noroi" care a maturat totul in cale, potrivit martorilor.Sub un cer acoperit de nori, caldura si umiditatea impregneaza Mocoa, un oras cu 40.000 de locuitori si capitala Putumayo, unde ploile s-au oprit duminica. Numerosi locuitori incearca sa-si gaseasca rudele sau sa mai salveze cateva bunuri din noroiul care acopera totul.In jur, totul este pustiit: papusi cu membrele zmulse, pantofi disparati, enorme radacini de copaci, masini zdrobite, printre care locuitorii vin si pleaca, carand cu ei frigidere si mobile recuperate din daramaturi.Majoritatea cartierelor afectate sunt cele sarace, locuite in principal de unii dintre cei 6,9 de columbieni care au fugit din calea conflictului armat care a devastat tara de la inceputul anilor 1960.Orasul nu are in continuare apa curenta si electricitate.Gherila Fortelor armate revolutionare din Columbia (Farc, marxista), care a semnat un acord de pace cu guvernul, si-a oferit duminica ajutorul pentru reconstructia Mocoa.Este vorba de cea mai grava catastrofa naturala cu care s-a confruntat Colombia. In mai 2015, o alta alunecare de teren a ucis 92 de oameni la Salgar, la o suta de kilometri de Medellin (nord-vest).Ploile violente nu au afectat doar Columbia, ci si Peru, unde 101 oameni si-au pierdut viata, sau Ecuadorul, cu 21 de morti.