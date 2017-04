​SUA: Un adolescent de 14 ani a fost arestat cadrul anchetei privind transmiterea pe Facebook Live a violarii in grup a unei adolescente

Politia locala "a arestat primul dintre mai multi delincventi minori in dosarul agresiunii sexuale", a anuntat pe Twitter purtatorul de cuvant al politiei din Chicago, Anthony Gugliemi.Victima este o adolescenta de 15 ani dintr-un cartier defavorizat, data disparuta in 19 martie si regasita doua zile mai tarziu.Ancheta este cu atat mai dificila cu cat victima "nu reuseste nici macar sa descrie ce i s-a intamplat", a spus un responsabil al politiei locale, Brendan Deenihan, care a adaugat ca victima a fost hartuita online de internauti care minimizeaza calvarul sau si ca familia sa a primit amenintari.Imaginile violului transmise in direct au atras pana la 40 de spectatori in acelasi timp. Niciunul nu a sunat la politie. Inregistrarea a fost retrasa, dupa ce politia a contactat Facebook.Acest nou scandal se inscrie in cadrul recrudescentei violentei criminale in acest oras din nordul Statelor Unite. Anul trecut, metropola a cunoscut cel mai mare numar de schimburi de focuri si de crime in ultimii 20 de ani. Majoritatea acestor incidente sunt concentrate in cartierele sarace.