Donald Trump felicita UE pentru ca a ramas unita dupa votul pentru Brexit

Seful de la Casa Alba a felicitat UE pentru ca a realizat "o treaba foarte buna pentru a se reuni" dupa socul rezultatelor referendumului de la 23 iunie.Pe de alta parte, el a felicitat UE si pentru ca a adoptat, in ultimele luni, "un spirit diferit pentru a ramane unita".Aceste afirmatii ale lui Donald Trump sunt complet diferite fata de cele pe care le-a facut in ianaurie."Alte tari vor parasi" UE urmand exemplul Londrei, a prezis el dupa votul Brexitului pe care l-a descris atunci ca fiind "un mare lucru".Afirmatiile sale, facute cu prilejul unui interviu acordat in comun cotidianelor The Times si Bild cu cateva zile inainte de instalarea la Casa Alba, au provocat la acea vreme iritarea liderilor europeni.