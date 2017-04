Alegeri prezidentiale in Serbia: Premierul in exercitiu Aleksandar Vucic, ales presedintele tarii din primul tur

Aleksandar Vucici era considerat favoritul detasat inca dinaintea scrutinului de duminica.In varsta de 47 ani, seful Guvernului de la Belgrad a candidat in numele formatiunii sale, Partidul Progresist din Serbia (SNS), si era creditat in sondaje, inaintea scrutinului, cu peste 50% din intentiile de vot.Intr-un interviu acordat week-endul trecut pentru Reuters, Vucici a declarat ca Serbia este decisa sa adere la Uniunea Europeana, dar a adaugat ca vrea si sa imbunatateasca relatiile cu Rusia, aliatul traditional al Belgradului.Considerat in Occident ca un stat paria in timpul razboaielor care au izbucnit dupa destramarea Iugoslaviei in anii '90, Serbia a lansat negocierile de aderare la Uniunea Europeana si spera sa le incheie pana in 2019.Aceasta integrare este contestata de o parte importanta a populatiei, care considera tarile vest-europene drept complici ai NATO si ai campanei sale de bombardare care a pus capat, in 1999, razboiului din Kosovo, favorizand independenta fostei provincii sarbe.