Angela Merkel: Imigrantii trebuie sa respecte si sa inteleaga valorile liberale ale Germaniei moderne

Merkel, care va spera la un al patrulea mandat de cancelar in ceea ce este asteptata a fi o alegere stransa in septembrie, s-a "zbatut" pentru a permite intrarea a mai mult de un milion de refugiati in Germania, in ultimii doi ani."Ne asteptam ca oamenii care vin la noi sa ne respecte legile", a spus Merkel in 2015, atunci cand un jurnalist sirian a intrebat-o ce asteapta Germania de la refugiati. Aceasta a mai adaugat ca este extrem de important ca nou-sositii sa respecte si sa inteleaga valorile liberale ale Germaniei moderne, cum ar fi toleranta, deschiderea, libertatea religioasa si libertatea de opinie.Liderul de centru-dreapta a cerut nemtilor sa dea dovada, in schimb, de deschidere."Noi stim foarte putine lucruri despre Siria, stim foarte putine despre Irak sau despre tarile africane. Si trebuie sa privim acest lucru ca pe o oportunitate de a afla si a experimenta mai multe", a spus aceasta.Partidul lui Merkel a pierdut sprijin dupa decizia din 2015 - de a deschide granitele Germaniei pentru sute de mii de refugiati din razboiul civil din Siria si Irak.Intr-o incercare aparenta de a calma nelinistea din randul alegatorilor traditionali, liderul adjunct al partidului CDU, Julia Kloeckner, a solicitat reguli mai stricte pentru predicatorii islamici si o interdictie privind finantarea externa a moscheilor.