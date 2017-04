Marine Le Pen spune ca moneda euro este un "cutit in coasta" poporului francez

Sefa formatiunii eurosceptice si antiimigranti Frontul National (FN) a subliniat la mitingul organizat la Bordeaux ca urmatoarele alegeri prezidentiale ar putea anunta o "schimbare in civilizatie", citeaza News.ro."Suntem la mila monezii adaptate Germaniei si nu economiei noastre. Euro este, in mare parte, un cutit infipt in coastele noastre pentru a ne face sa mergem unde altii vor sa mearga", a spus Le Pen, in aplauzele multimii.Reiterandu-si opiniile antiglobalizare si antiimigratie, ea a declarat: "Nu vrem ca Franta sa fie deschisa la toate fluxurile comercial si umane, fara protectie si granite".Ea si-a criticat principalii doi rivali la alegerile din Franta - candidatul independent de centru Emmanuel Macron si candidatul conservator Francois Fillon - spunand ca fac parte din "acelasi sistem"."Sistemul se panicheaza pentru ca vede oamenii trezindu-se", a spus ea.Incurajata de victoria neasteptata a lui Donald Trump in Statele Unite si de votul britanicilor pentru iesirea din UE, Le Pen spera sa profite de pe urma unui val de populism similar in Franta, desi sondajele de opinie sugereaza ca va pierde in al doilea tur de scrutin al alegerilor, din 7 mai.Un Guvern sub presedintia Le Pen ar scoate Franta din Zona euro si ar reintroduce moneda nationala, ar organiza un referendum privind apartenenta la UE si a impune taxe pe importuri si pentru companiile care angajeaza straini.De asemenea, ea vrea sa reduca imigratia, sa expulzeze toti migrantii ilegali si sa restrictioneze unele drepturi disponibile in prezent pentru toti rezidentii, inclusiv dreptul la libera educatie, numai la cetatenii francezi.