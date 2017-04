Ungaria: ​Mii de oameni au participat la un miting organizat in sprijinul universitatii fondate de Soros

Manifestantii, care au marsaluit de la Universitatea Corvinus catre Central European University (CEU - fondata de Soros in 1991) si apoi la Parlament, sustin ca proiectul de lege reprezinta un atac la libertatea educatiei.Prim-ministrul Viktor Orban, un critic vehement al organizatiilor civile liberale finantate de Soros, a declarat ca CEU a incalcat reglementarile in acordarea diplomelor sale, afirmatie pe care colegiul a respins-o cu fermitate si a catalogat-o drept falsa."Am venit pentru ca suntem de parere ca partidul Fidesz (al lui Orban) construieste o autocratie si dorim sa manifestam in sprijinul educatiei libere. Acum este vorba despre CEU, insa Corvinus ar putea fi urmatoarea", a declarat Milan Holper, student la Universitatea Corvinus."Este un atac comun impotriva autonomiei universitatilor si a educatiei gratuite", se arata in declaratia organizatorilor protestului.La inceputul acestei saptamani, Guvernul a prezentat un proiect de lege care prevede reglementarea universitatilor straine si care stabileste o serie de cerinte noi, care ar putea forta CEU in afara tarii.Conform proiectului de lege, universitatile straine trebuie sa aiba un campus in Budapesta, dar si in tara lor de origine. CEU, care opereaza doar in capitala Ungariei, este singurul colegiu international cu niciun "brat" in alta parte.Elevi maghiari si organizatii de predare, precum si mai mult de 500 de cadre universitare - inclusiv 17 laureati ai premiului Nobel - au venit in sprijinul CEU.Discutiile privind acest proiect de lege vor avea loc saptamana urmatoare.