Razie impotriva cetatenilor Reich-ului hitlerist, in Germania si in Romania

Corespondenta din Germania

Razia a vizat 14 locuinte si sedii de firme, dupa cum au declarat procuratura din Augsburg si politia din Schwaben Nord. Acestea se afla in Bavaria, Baden-Württemberg, Hamburg, Saxonia Inferioara, Schleswig-Holstein, „de asemenea, si in Romania“, relateza publicatia Augsburger Allgemeine . Au fost retinuti cinci suspecti cu varste cuprinse intre 48 si 69 de ani.La doi dintre acestia existand indicii ca ar fi in posesie de arme si munitie, a fost nevoie si de interventia fortelor speciale. Masurile sporite de securitate au fost luate si in urma faptului ca, in octombrie 2016, un „cetatean al Reich-ului“ din Georgensmünd (Franconia bavareza) a impuscat un politist aflat in misiune.In urma raziilor de miercuri, 29 martie, au fost emise trei mandate de arestare, pentru falsificare de documente in stil organizat. Potrivit procuraturii, a fost confiscat un fond important de probe, munitie si arme aflate in posesie ilegala, printre care si un Winchester.Anchetatorii au stabilit ca suspectii produceau si comercializau documente false, sub forma de carti de identitate, permise de conducere si pasapoarte diplomatice ale Deutsches Reich. Faptele de care mai sunt suspectati acestia se refera la escrocherie imobiliara si taxarea ilegala a unor proprietari de imobile.Inselatoria functiona in felul urmator: proprietarilor li s-ar fi povestit ca, potrivit „legii Aliatilor“, cetatenii Germaniei federale nu pot fi detine proprietati, fara inscrierea la Comandamentul militar al Rusiei sau al Aliatilor. Pentru intermedierea in acest sens, suspectii ar fi cerut sume considerabile de bani.La nici o zi dupa razia de amploare, „cetatenii Reich-ului“ au recidivat, insa intr-un mod mai degraba hilar. Joi, un cuplu de germani din Bavaria (52 si 62 de ani) au incercat sa zboare cu avionul in Mallorca folosind acte de identificare fantasmagorice, cum e „Heimatschein des Freistaates Preußen“, o adeverinta de apartenenta la statul liber prusac.Cei doi solicitasera la politia din aeroport documente de calatorie pentru pasapoartele lor expirate de 7, respectiv 12 ani, relateaza radioul bavarez Bayrischer Rundfunk . La refuzul companiei de zbor de a-i lasa sa urce la bord fara acte, ei au incercat sa nu-si rateze concediul, prezentand „pasaportul prusac”.Referitor la razia de miercuri, ministrul de interne al Bavariei, Joachim Herrmann (CSU), a apreciat ca „e inca o lovitura remarcabila“ data „cetatenilor Reich-ului“. „Acesti oameni sunt, potential, periculosi“, a adaugat el. Numarul lor e greu de estimat si variaza intre 1.100 de persoane, potrivit unei estimari pe surse a agentiei de presa dpa, din 2016, si 10.000.Cifra din urma a fost indicata de Hans-Georg Maaßen, presedintele Oficiului Federal pentru Protectia Constitutiei. La finele lunii ianuarie 2017, el a declarat pentru dpa: „Socotim ca, in prezent, 10.000 de persoane apartin acestui spectru, al „cetatenilor Reich-ului“. Acesta e insa dispersat si eterogen, iar doar 500-600 pot fi considerati radicali de dreapta.Doctrina conspirationista a miscarii „cetatenilor Reich-ului” se bazeaza in principal pe faptul ca, din punctul de vedere al dreptului popoarelor, Reich-ul german ar exista in continuare, independent de Republica Federala Germania, deoarece Constitutia de la Weimar (adoptata in 1919) n-ar fi fost niciodata abolita, nici de national-socialisti (in 1933) si nici de Comitetul de Control al Aliatilor, care a preluat guvernarea Germaniei la 5 iunie 1945. Aceasta Constitutie a ramas nefunctionala, o serie dintre prevederile ei fiind ulterior incluse in Grundgesetz (legea fundamentala a Germaniei).