VIDEO Politia rusa a arestat 29 de manifestanti la Moscova/ Presa publica imagini cu Medvedev la schi, inconjurat de bodyguarzi

- Как Димон ездит с кортежем, вы наверно видели. А вот как он катается на лыжах, с кортежем, видели далеко не все.



Димон - народный герой! pic.twitter.com/wBcSgy9hn8 — Четкий ТАСС (@ChetkiyTASS) 31 martie 2017

"Au disturbat ordinea publica", a declarat un purtator de cuvant al Politiei ruse, explicand arestarea protestatarilor.Printre cei retinuti sunt si numerosi minori.Un fotograf AFP a povestit ca numerosi politisti, in echipamente antirevolta, au oprit majoritatea manifestantilor stransi in piata Triumfalnaia.Alte persoane au ost oprite in alte zone ale capitalei, in timp ce grupuri de tineri s-au strans in apropiere de Piata Rosie. Fortele de ordine au instalat detectoare de metale in piata de langa Kremlin.Intre timp, presa de opozitie din Rusia a publicat un clip cu premierul Dmitri Medvedev, pe o partie de schi de langa Soci. In timp ce coboara pe schiuri, Medvedev este inconjurat de garzi de corp pe snowmobil."Inca o situatie jenanta pentru Medvedev. A devenit virala o filmare ce arata contingentul sau ridicol de bodyguarzi cand schiaza", a scris pe Twitter directorul pentru editia online a Moscow Times.Saptamana trecuta, un val de proteste antiguvernamentale au zguduit Rusia. Bloggerul Aleksei Navalnii, unul dintre principalii opozanti ai presedintelui Vladimir Putin, a fost arestat si inculpat pentru ca a incalcat normele de organizare a manifestatiilor in tara.