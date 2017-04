Fost lider conservator britanic: Theresa May ar merge si la razboi pentru Gibraltar, cum a facut-o Thatcher pentru Insulele Falkland/ Ministrul apararii spune si el ca peninsula "va fi protejata pana la capat"

Michael Howard a spus ca guvernul de la Londra va fi alaturi de Gibraltar in timpul negocierilor pentru Brexit, afirmatiile fiind facute in contextul unor acuzatii ca UE vrea sa preia mica peninsula lipita de Spania.Aceste declaratii vin dupa ce ministrul apararii britanic, Michael Fallon, a promis ca va “proteja” Gibraltarul “pana la capat”. “Oamenii din Gibraltar au spus clar ca nu vor sa traiasca sub suveranitatea Spaniei. Gibraltarul va fi protejat pana la capat”, a spus Sir Michael Fallon la BBC.Pe de alta parte, Michael Howard a declarat duminica la Sky News ca “nu exista nicio indoiala ca guvernul nostru va fi alaturi de Gibraltar.“Saptamana aceasta se fac 35 de ani de cand alta femeie-premier a trimis o forta de interventie cale de jumatate de lume pentru a proteja libertatea unui alt mic grup de britanici impotriva altei tari vorbitoare de spaniola”, declarat lordul Howard.“Sunt absolut sigur ca actualul premier va arata aceeasi hotarare in apararea populatiei Gibraltarului”, a adaugat acesta, fost lider al conservatorilor intre 2003 si 2005 si ministru in cabinetele Margaret Thatcher si John Major. Spania va trebui sa dea unda verde pentru ca orice acord intre UE si Marea Britanie convenit dupa Brexit sa poata fi aplicat teritoriului Gibraltarului, potrivit unui proiect pentru "orientarile negocierilor" al celor 27 de membri ramasi in UE, dat publicitatii vineri.Liderii celor 27 de tari ramase in UE vor trebui sa adopte aceste "orientari", eventual cu amendamente, in timpul unui summit organizat pe 29 aprilie, la Bruxelles.Gibraltarul a fost cedat Londrei de Spania in 1713 si enclava britanica, ce numara 32.000 de locuitori pe numai 7 km patrati, se va pomeni exclusa din UE dupa ce plecarea Regatului Unit va deveni efectiva.Circa 52% dintre britanici s-au pronuntat in favoarea iesirii din UE la referendumul din iunie 2016, insa 96% dintre alegatorii din Gibraltar au votat pentru a ramane in UE.