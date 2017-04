Spania nu va bloca "initial" o solicitare a unei Scotii independente de aderare la UE

Spania era vazuta de multa vreme drept un obstacol in cale aderarii la UE a unei Scotii independente din cauza ca vrea sa descurajeze separatistii din propriile regiuni.“Initial, nu cred ca o vom bloca”, a spus Alfonso Dastis intr-un interviu publicat duminica. Totusi, el a adaugat ca Scotia va parasi UE impreuna cu restul regatului Unit, “apoi vom mai vedea”. Premierul scotian Nicola Sturgeon a trimis premierului britanic Theresa May o scrisoare prin care cere oficial sa i se permita organizarea unui al doilea referendum pentru independenta Scotiei inainte de iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana.Rezultatul referendumului pentru Brexit pune sub semnul intrebarii viitorul Regatului, in conditiile in care Anglia si Tara Galilor au votat preponderent pentru parasirea UE, iar Scotia si Irlanda de Nord pentru ramanerea in blocul comunitar.Premierul Theresa May a declansat miercuri procesul formal de retragere a tarii din Uniunea Europeana prin invocarea articolului 50 al Tratatului de la Lisabona