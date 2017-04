Ungaria lanseaza o consultare populara anti-UE

Chestionarul, intitulat "Sa oprim Bruxelles-ul!", a fost trimis catre fiecare casa din Ungaria, a anuntat un inalt responsabil guvernamental, lansand oficial campania."Urmeaza mari decizii si lupte, iar Ungaria nu poate iesi victorioasa decat daca are sustinerea intregii tari", a declarat Bence Tuzson.Chestionarul cuprinde sase intrebari, axate in special pe problema imigratiei."Ce ar trebui sa faca Ungaria atunci cand, in pofida unei serii recente de atacuri teroriste in Europa, Bruxelles-ul vrea sa o oblige sa permita intrarea migrantilor care au ajuns ilegal in tara", este una dintre intrebari - care ofera ca variante de raspuns: "permiterea acestor migranti sa circule liber pe teritoriul tarii" sau "mentinerea acestora sub supraveghere, asteptand ca autoritatile sa se pronunte cu privire la cazul lor".Guvernul premierului nationalist Viktor Orban a ordonat, cu reguli ce au intrat in vigoare saptamana trecuta, detentia pe termen nedefinit a migrantilor in tabere instalate la frontiera.O alta intrebare se refera la organizatiile nonguvernamentale (ONG-uri) internationale care, potrivit guvernului ungar, sustin imigratia ilegala sau se "amesteca" in afacerile interne ale tarii.