Guvernul bulgar a anulat un decret privind asistarea refugiatilor, urmand sa instituie "conditii de integrare sociala si culturala"

Aceasta finantare, ce prevedea in special bugetarea cheltuielilor de sanatate pentru refugiati, a facut obiectul unor critici puternice atat din partea nationalistilor, cat si a socialistilor in campania pentru alegerile legislative din 26 martie.Fostul premier Boiko Borisov, al carui partid de centru-dreapta GERB a castigat alegerile si va avea 95 de deputati din totalul de 240, trebuie sa gaseasca aliati pentru a forma un guvern, scop in care a inceput vineri discutiile cu "Patriotii Uniti". Aceasta coalitie nationalista cu discurs xenofob va fi a treia forta in viitorul parlament, unde va detine 27 de mandate, si ridica miza in vederea unei aliante cu GERB."Un nou mecanism va fi elaborat in termen de sapte zile" pentru inlocuirea celui suspendat, a declarat vineri ministrul interimar de interne, Plamen Uzunov. Conform unui comunicat al guvernului, noul decret va stabili pentru migranti "conditii de integrare sociala si culturala".Spre deosebire de statele Grupului de la Visegrad, Bulgaria accepta principiul de a primi migranti sositi in Grecia sau Italia, insa, din cota stabilita de 1.300, au fost transferati pana acum doar 29 de refugiati din Grecia, potrivit datelor Comisiei Europene.Instalarea lor se face intr-un climat politic de neincredere fata de refugiati. Astfel, in ultimele luni, doua familii siriene au fost obligate sa plece din localitatile unde erau instalate, dupa ce au intampinat o puternica opozitie, pe fondul campaniei electorale.