Australia inaspreste masurile de securitate vizand pasagerii care zboara direct din tari din Orientul Mijlociu

Noile reguli vin dupa masuri similare introduse de Marea Britanie si Statele Unite, dar nu include aceleasi interdictii vizand dispozitivele electronice in cabine, citeaza News.ro."In replica la recomandarile privind securitatea nationala, Guvernul federal a facut modificari, ca masuri de precauti, si a instruit companiile aeriene sa implementeze protocoale noi de saptamana viitoare", a anuntat ministrul Transportului, Darren Chester intr-un comunicat."Verificarile pentru detectarea explozibililor vor fi facute in cazul unor pasageri selectati aleatoriu si al bagajelor lor. Verificarile ar putea include si verificarea dispozitivelor electronice", a adaugat el.Masurile inasprite de securitate vor afecta pasagerii care zboara direct in Australia de la Doha, Abu Dhabi si Dubai.Companiile vizate sunt Qantas, Etihad, Emirates si Qatar Airways.