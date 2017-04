Numarul doi din Statul Islamic a fost ucis intr-un raid aerian, anunta televiziunea de stat irakiana

Jumaili a fost ucis impreuna cu alti comandanti ai ISIS in urma unei lovituri aeriene lansate de fortele irakiene in regiunea Al-Qaim, in apropiere de granita cu Siria, a mentionat postul de televiziune, fara a preciza insa data la care a avut loc raidul.Televiziunea irakiana l-a prezentat pe Jumaili ca fiind "al doilea la conducere" si "ministru al razboiului" in cadrul ISIS.Purtatorul de cuvant al coalitiei internationale impotriva Statului Islamic, condusa de SUA, nu a putut fi contactat imediat pentru declaratii, precizeaza Reuters.