Secretarul general al ONU cere, dintr-o tabara pentru refugiati irakiana, mai multe ajutoare pentru sutele de mii de persoane afectate de batalia pentru Mosul

Secretarul general al ONU Antonio Guterres a deplans, intr-o vizita intr-o tabara de persoane refugiate in Irak, lipsa resurselor in vederea ajutorarii sutelor de mii de locuitori din Mosul afectati de batalia impotriva jihadistilor, relateaza AFP, citata de News.ro.





"Noi nu avem resursele necesare pentru a sustine aceste persoane si nici solidaritatea internationala de care avem nevoie", a declarat Guterres in tabara Hassan Sham, la aproximativ 30 de kilometri est de Mosul.





Al doilea cel mai important oras din Irak este de cinci luni teatrul unei batalii feroce intre forte guvernamentale si jihadisti din gruparea Statul Islamic, care au preluat controlul asupra localitatii in 2014.





Aceste confruntari armate au condus la deplasarea a peste 200.000 de persoane de la inceputul, la jumatatea lui februarie, a operatiunii de recucerire a vestului orasului, provocand ingrijorarea organizatiilor umanitare.





"Din nefericire, programul nostru aici este finantat doar in proportie de 8% (din total). Asta arata cat de limitate ne sunt resursele. Aceste persoane au suferit enorm si continua sa sufere. Avem nevoie de mai multa solidaritate din partea comunitatii internationale", a pledat el.





Potrivit lui Guterres, resursele actuale nu le permit locuitorilor Mosulului sa traiasca in conditii decente si nici sa se gandeasca la eforturile de reconstructie necesare dupa recucerirea orasului de la jihadisti.





In cadrul primei sale vizite in Irak in calitate de secretar general al ONU, Guterres s-a intalnit joi cu oficiali de rang inalt, inclusiv cu premierul Haider al-Abadi.





La Bagdad, seful ONU a catalogat protejarea civililor o "prioritate absoluta", in contextul in care 600.000 de persoane raman blocate de confruntari in Mosulul de Vest potrivit ONU. Doua treimi dintre aceste persoane traiesc in vechiul oras, un labirint de strazi dens populate pe care fortele irakiene incearca sa-l recucereasca.