Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson: NATO ar putea combate pe internet gruparea Stat Islamic

''In contextul in care Statul Islamic utilizeaza tot mai mult internetul ca instrument de recrutare si de propaganda, trebuie sa examinam modalitatile in care le putem perturba si contracara operatiunile online intr-o maniera agresiva'', a declarat Tillerson, in cadrul reuniunii ministeriale a Consiliului Nord-Atlantic, desfasurata vineri la Bruxelles, potrivit Agerpres.

La Summitul de la Varsovia, din iulie 2016, tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice ''au recunoscut spatiul cibernetic drept domeniu operational, la fel ca solul, aerul si marea. Noi nu credem ca NATO trebuie sa fie peste tot in prima linie in lupta contra terorismului, dar Alianta poate aduce valoare adaugata si sprijin suplimentar'', a spus secretarul de stat al SUA.

Intrebat de AFP cu privire la eventualitatea unor actiuni 'agresive' in spatiul cibernetic contra gruparii jihadiste Statul Islamic, un reprezentant al NATO la Bruxelles a dat asigurari ca actiunea Aliantei este mereu 'defensiva'.

Liderii statelor aliate, care se vor reuni pe 25 mai, la Bruxelles, pentru prima data, cu noul presedinte american, Donald Trump, vor conveni cu acel prilej directiile mai concrete pentru cresterea rolului NATO in lupta antiterorista, a promis secretarul general al organizatiei, Jens Stoltenberg.

''Atentatul de la Londra comis saptamana trecuta ne reaminteste ca trebuie sa ne dublam eforturile'', a afirmat Stoltenberg, intr-o conferinta de presa la finalul reuniunii ministrilor de externe din NATO.

El a remarcat ca Alianta Nord-Atlantica este deja angajata in mai multe teatre de operatiuni ￯ Afganistan (misiune de pregatire si consiliere a fortelor afgane), Balcani si Marea Egee, pentru 'a-si stabiliza vecinatatea', dar a subliniat ca NATO dispune de un 'potential inca neexploatat pentru a face mai mult'.