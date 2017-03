Justitia valideaza acordul amiabil in privinta Universitatii Trump, prin care fostii studenti primesc 21 de milioane de dolari

4.090 de persoane sunt vizate de aceasta decizie, potrivit deciziei justitiei, care pune capat astfel la trei proceduri judiciare legate de "Trump University".Aceasta tranzactie, care evita ca presedintele SUA sa fie implicat intr-un proces, a fost anuntata la jumatatea lunii noiembrie.In campania electorala, Donald Trump afirma ca este gata sa mearga la tribunal pentru a-si demonstra nevinovatia.Doua actiuni in nume colectiv au fost lansate de fosti studenti care spun ca au fost pacaliti printr-un marketing mincinos.Desi au platit pana la 35.000 de dolari pentru taxe scolare, acestia spun ca nu au beneficiat de serviciile promise in documentele de promovare ale acestui program, care nu oferea diplome recunoscute si care a functionat intre 2005 si 2011.Intr-o alta procedura judiciara, la initiativa procurorului statului New York, in 2013, Eric Schneiderman a acuzat Trump University ca a "escrocat new-yorkezi care munceau din greu".Din suma anuntata vineri, patru milioane vor merge la procuratura statului New York si restul de 21 de milioane la fostii studenti.Sentinta de vineri a fost pronuntata de judecatorul Gonzalo Curiel, care a fost criticat public de Donald Trump in timpul campaniei prezidentiale.Viitorul presedinte l-a acuzat pe magistrat, nascut in Indiana (nord), ca nu poate fi impartial din cauza originilor sale mexicane.