In Canada, limba franceza risca sa isi piarda influenta (oficial parlamentar)

"Este esential ca guvernele federal, provinciale si teritoriale sa-si dubleze eforturile pentru a creste imigratia in comunitatile francofone" din Canada, a spus Ghislaine Saikaley.Inainte de toate, "imigratie trebuie sa contribuie la mentinerea, respectiv cresterea ponderii demografice a comunitatilor francofone in Canada", potrivit sursei citate.Ghislaine Saikaley spune ca e necesara o mai buna repartitie a imigratiei francofone acolo unde viitorul limbii franceze este amenintat, cum este exemplul Ontario - provincia cea mai populata, cu 39% dintre cei 36 de milioane de canadieni - sau in provinciile din vest.