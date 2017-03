Premiera in Venezuela: Un inalt oficial al puterii chaviste denunta o ruptura in ordinea constitutionala a tarii

Aceasta pozitie asumata de Luisa Ortega, seful parchetului national si reputat ca fiind apropiat de guvern, marcheaza o bresa in unitatea afisata pana in prezent de tabara presedintelui socialist Nicolas Maduro, care concentreaza acum toate puterile.Curtea suprema si-a asumat puterile legislative ale parlamentului, dupa ce judecatorii au hotarat ca parlamentarii au sfidat Curtea pentru ca tineau in loc eforturile de revigorare a economiei. Parlamentarii opozitiei au denuntat decizia drept un pas spre dictatura.Presedintele Nicolas Maduro a pierdut controlul legislativului in decembrie 2015, cand votantii - furiosi din cauza inflatiei galopante, a saraciei in crestere si a lipsei medicamentelor si alimentelor si bunurilor de baza - au administrat o infrangere grea partidului socialist.