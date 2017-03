Grindeanu are "anumite semne de intrebare" legate raportul lui Tudorel Toader, dar afirma ca, indiferent de concluzii, Augustin Lazar si Laura Codruta Kovesi nu ar fi fost schimbati din functii

"Am anumite semne de intrebare legate de modul in care a fost prezentat acest raport, care da o fractura intre corpul acestui raport si concluzie, dar eu am luat act de raportul pe care ministrul Justitiei l-a facut (...) si pe mine ma intereseaza ca institutiile sa functioneze, fie ca vorbim de Parchetul General, fie ca vorbim de DNA sau DIICOT. (...) Aceste institutii trebuie sa functioneze dincolo de persoanele care le conduc", a afirmat premierul Sorin Grindeanu, intrebat care este parerea sa despre evaluarea facuta de Tudorel Toader.Seful Executivului considera ca cel mai important lucru este ca prin semnalele de alarma pe care ministrul Justitiei le-a lansat prin acest raport legat de "dezechibrul aparut", institutiile vizate sa fi realizat ca "au gresit"."Prin aceste semnale eu cred ca celelalte institutii au inteles ca au gresit. (...) Toate deciziile Curtii Constitutionale sunt obligatorii si cele care sunt referitoare la Codul penal si Codul de procedura penala, e foarte bine, doar ca au incalcat conform acelei decizii ( a CCR - n.r.) si si-au depasit atributiile", a subliniat Grindeanu.In acest context, premierul a precizat ca indiferent de concluziile raportului, Augustin Lazar si Laura Codruta Kovesi nu ar fi fost schimbati din functii."Daca cei de la DNA isi citeau foarte bine atributiunile stiau ca nu aveau dreptul sa faca lucrul acesta, nu era nevoie de o decizie a Curtii Constitutionale. Indiferent de concluziile care ar fi rezultat din acest raport (...) n-ar fi insemnat schimbarea nici a domnului Lazar, nici a doamnei Kovesi. Procedura era initiata si se inchidea, conform legii, la nivel de presedintie", a spus Grindeanu.