Tillerson: SUA si NATO raman ferme in sprijinul integritatii teritoriale a Ucrainei

Sprijinul Americii si al NATO pentru Ucraina ramane solid, a declarat secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson.“Asa cum am repetat la fiecare reuniune ministeriala si summit de cand Rusia si-a lansat campania de agresiune impotriva Ucrainei, aliatii NATO raman fermi in sprijinul suveranitatii Ucrainei si integritatii ei teritoriale. Nu acceptam si nu vom accepta eforturile Rusiei de a schimba granitele teritoriului ucrainean”, a afirmat oficialul american.Pe de alta parte el a insistat ca Ucraina trebuie sa continue lupta anti-coruptie, deoarece “nu are niciun rost ca Ucraina sa lupte pentru trupul sau din Donbas daca isi pierde sufeltul in fata coruptiei.