Curtea Suprema din Venezuela si-a asumat puterile parlamentului, dominat de opozitie

Judecatorii au hotarat ca parlamentarii au sfidat Curtea pentru ca tineau in loc eforturile de revigorare a economiei. Parlamentarii opozitiei au denuntat decizia drept un pas spre dictatura.In semn de protest, Peru si-a rechemat ambasadorul din Caracas si a promis ca va amplifica eforturile de excludere a Venezuelei din Organizatia Statelor Americane din cauza “incalcarii flagrante a ordinii democratice”.De asemenea, Statele Unite au criticat decizia, spunand ca este o “uzurpare a puterilor” Adunarii Nationale.Presedintele Nicolas Maduro a pierdut controlul legislativului in decembrie 2015, cand votantii - furiosi din cauza inflatiei galopante, a saraciei in crestere si a lipsei medicamentelor si alimentelor si bunurilor de baza - au administrat o infrangere grea partidului socialist.De atunci, tensiunile dintre administratia Maduro si Adunarea Nationala s-au tot depreciat, iar anul trecut guvernul a strivit o tentativa de organizare a unui referendum pentru demiterea presedintelui.Eforturile Vaticanului de a aduce cele doua tabere la masa negocierilor au esuat in noiembrie, in conditiile in care economia este scapata de sub control.