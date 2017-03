Germania a votat introducerea taxei de autostrada, ce va costa pana la 130 de euro. Austria anunta ca o va contesta in justitie: Este discriminatorie si nu este compatibila cu legislatia UE

Taxa va costa pana la 130 de euro pe vehicul, dar germanii isi vor putea recupera banii prin deduceri fiscale.Austria sustine ca mecanismul este discriminatoriu. "Cred ca taxa este discriminatorie si nu este compatibila cu legislatia UE, de aceea vom introduce o contestatie in justitie", a declarat Leichtfried la televiziunea austriaca ORF.Camera superioara a Parlamentului german (Bundesrat) a aprobat vineri un proiect controversat care prevede introducerea unei taxe pentru toate autoturismele care circula pe drumurile si autostrazile din Germania, propunere contestata de tarile vecine Germaniei, potrivit AFP, citata de Agerpres.Bundestag, camera inferioara a Legislativului german, a aprobat inca de saptamana trecuta acest act normativ, careNivelul taxei va varia in functie de criteriile de mediu astfel ca autoturismele care polueaza mai putin vor plati o taxa mai mica. Nivelul maxim al taxei pentru un vehicul inmatriculat in strainatate va fi de 130 de euro pe an.Vehiculele inregistrate in Germania vor plati si ele aceasta taxa care va putea fi insa dedusa din taxa anuala pe autovehicul, astfel ca soferii straini vor fi, efectiv, singurii care vor plati noua taxa.Pentru automobilistii straini, legea prevede costuri mai mici pentru vignetele pe durate scurte care cel mai probabil vor fi utilizate de vizitatori, preturile variind intre 2,50 si 25 de euro pentru o vigneta valabila 10 zile, in functie de cat de poluant este automobilul, si intre 7 si 50 de euro pentru o vigneta valabila doua luni.Forma actuala a legii este rezultatul unui compromis convenit luna trecuta cu Comisa Europeana, dupa ce Executivul comunitar a amenintat ca va da in judecata Germania daca nu modifica legea pentru a fi mai corecta fata de automobilistii straini.