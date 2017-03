UE isi fixeaza termenii si vrea sa impuna tempoul in negocierile privind Brexitul: Fara negocieri paralele pana la progrese suficiente in acordul de divort

Aceasta prima punere la punct, chiar inainte ca negocierile sa inceapa cu adevarat, ilustreaza cat de complexa va deveni aceasta despartire fara precedent din istoria UE, dupa peste 40 de ani de relatie dificila.Discutiile privind "relatia viitoare" vor putea incepe dupa retragerea efectiva a Marii Britanii, potrivit proiectului de "orientari in negocieri" realizat de cei 27 si prezentat vineri la La Valette de presedintele Consiliului European Donald Tusk.Dar vor fi necesare intai "progrese suficiente" asupra acordului de despartire si nu va fi vorba decat de "discutii pregatitoare", a precizat acesta.Dupa ce acordul de divort va intra pe calea cea buna, cei 27 vor fi pregatiti sa stabileasca "dispozitii tranzitorii" pentru a umple vidul intre momentul Brexitului si incheierea unui acord privind relatia viitaore, in special in plan comercial, si care ar putea dura ani de zile.Dar nu se pune problema sa "demareze discutii paralele asupra tuturor subiectelor in acelasi timp, asa cum sugereaza unii in Marea Britanie", a subliniat Tusk, care a mentionat ca se asteapta la negocieri "dificile, complexe si uneori conflictuale".In acest text care le fixeaza prioritatile politice, cei 27 vor sa isi impuna "tempo-ul" in negocieri.Chiar daca UE va fi "constructiva" pentru a ajunge la un acord, "ea se pregateste de asemenea pentru a putea gestiona situatia daca negocierile esueaza", arata acest document.Inca de la primele ore care au urmat notificarii oficiale a Brexitului, miercuri, un alt mar al discordiei a aparut, legat de cooperarea Londrei cu UE in materie de securitate.Guvernul britanic s-a grabit sa linisteasca apele, dupa ce premierul Theresa May a parut ca pune in discutie aceasta cooperare, pentru a obtine conditii mai avantajoase de start."Trebuie sa fi fost o neintelegere", a apreciat vineri Tusk, care s-a declarat convins ca britanicii vor fi "parteneri intelepti si decenti"."Marea Britanie are un angajament pentru securitatea si apararea Europei", a asigurat vineri seful diplomatiei britanice Boris Johnson, inaintea unei reuniuni NATO la Bruxelles. "Este neconditionat si nu face obiectul unei targuieli", a subliniat el.Aceste "orientari" ale celor 27 traseaza marile prioritati ale UE in negocierea acordului de divort.Astfel, UE vrea sa clarifice soarta celor peste trei milioane de cetateni europeni din Marea Britanie si a celor peste un milion de britanici care au resedinta intr-un alt stat membru."Ne vom asigura ca cetatenii nu vor fi folositi ca obiecte de negociere de nicio parte", a avertizat vineri premierul maltez Jospeh Muscat.UE vrea de asemenea sa elimine incertitudinile privind granita dintre Irlanda si Irlanda de Nord, provincie britanica, si cere Londrei sa-si onoreze toate angajamentele financiare.Comisia a evaluat factura intre 55 si 60 de miliarde de euro, potrivit unui inalt oficial european.Dar Londra "nu recunoaste sumele uneori foarte importante care circula la Bruxelles", a avertizat joi ministrul britanic al Finantelor Philip Hammond, deschizand astfel usa unor negocieri foarte dificile asupra acestui subiect.Nu va exista "un rabat britanic", a avertizat deja seful diplomatiei germane Sigmar Gabriel, intr-o aluzie la contributia redusa la bugetul european obtinuta de Margaret Thatcher in 1984.Dupa summitul european al celor 27 din 29 aprilie, va fi nevoie de o noua reuniune a statelor membre, la nivel ministerial, pentru a adopta "directivele" negocierilor, mai detaliate decat "orientarile" Consiliului European.Francezul Michel Barnier, negociator sef al UE, va avea atunci mandatul in maini pentru a incepe negocierile cu Londra, la aproape un an de al referendumul prin care britanicii au ales sa plece din UE.Potrivit unui inalt oficial european, unda verde pentru inceperea concreta a negocierilor ar urma sa fie data de UE in 22 mai.