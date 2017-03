Justitia suspenda activitatea Booking.com in Turcia. Compania olandeza: Vom contesta decizia

"Decizia a fost luata pentru a opri activitatile de concurenta neloiala Booking.com intr-un proces deschis de Tursab", scrie un comunicat al Asociatiei, postat pe site-ul sau. Compania nu va mai putea vinde pachete turistice la hoteluri sau alte unitati de cazare din Turcia, mai scrie in comunicat.Autoritatea in domeniu din Turcia condamnase anterior site-ul, creat in Olanda in 1996, la plata unei amenzi de aproape 700.000 de dolari, mai scrie comunicatul Tursab."Ca o companie de e-commerce si tehnologie suntem convinsi ca noi contribuim la concurenta sanatoasa de pe piata oefrind utilizatorilor din Turcia o platforma transparenta si accesibila pentru a compara si a rezerva locuri de cazare peste tot in lume", au transmis reprezentantii companiei citati de Associated Press.Site-ul a inceput sa opreasca, joi, vanzarea de pachete turistice in Turcia pentru utilizatorii din aceasta tara, la o zi dupa decizia instantei de a bloca activitatea companiei in Turcia.