Fostul consilier pentru securitate nationala al lui Trump vrea imunitate pentru a raspunde intrebarilor privind implicarea Rusiei in alegeri

Avocatul sau a spus ca fostul oficial "are o poveste de spus", dar trebuie sa se apere de "urmarirea nedreapta in justitie"."Generalul Flynn are, cu siguranta, o poveste de spus si ar vrea foarte mult sa o spuna, daca vor permite circumstantele", a declarat avocatul sau, Robert Kelner.Flynn a refuzat sa comenteze discutiile sale cu diferite comsii ale Congresului privind acuzatiile ca Moscova a incercat sa il ajute pe Donald Trump sa castige alegerile prezidentiale.Potrivit avocatului, presa este plina de "acuzatii nefondate, ipoteze scandaloase de tradare si aluzii rautacioase"."Nicio persoana rezonabila, care are parte de sfatul unui avocat, nu s-ar supune audierii intr-un mediu atat de politizat (...), fara asigurari impotriva unei puneri sub acuzare nedrepte", a subliniat Kelner.Flynn si-a dat demisia de la Casa Alba dupa ce a mintit in legatura cu contactele sale cu ambasadorul rus la Washington, Serghei Kisliak.Comisiile de informatii ale ambelor camere ale Congresului american ancheteaza presupusa interferenta rusa in alegerile din SUA, inclusiv posibile legaturi intre oficiali rusi si membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump. Si FBI face propria sa investigatie in dosar.Guvernul american a acuzat public in octombrie Rusia ca a orchestrat spargerea computerelor Partidului Democrat in cursul campaniei electorale. Iar in ianuarie, cu cateva zile inainte de investirea in functie a lui Trump, comunitatea de informatii a conchis ca Putin a ordonat o "campanie de influentare" menita sa submineze sansele rivalei democrate a lui Trump, Hillary Clinton.In urma atacurile informatice vizand Partidul Democrat, au fost publicate mii de e-mailuri furate, dintre care multe includeau dezvaluiri care au facut rau campaniei lui Clinton.Trump a respins initial ca Rusia s-ar fi aflat in spatele atacurilor, dupa care a admis ca Moscova a fost, probabil, vinovata.In ianuarie, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca acuzatiile la adresa Rusiei "nu sunt sustinute' de dovezi si sunt "facute la nivel amator, emotional".