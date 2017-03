Brexit: Donald Tusk face public ghidul de negociere al UE cu Marea Britanie

Propunerile vor fi trimise guvernelor celor 27 de state membre ale UE. Acestea vor stabili tonul in cei doi ani de negocieri dure pentru Brexit si vor ajuta la finalizarea procesului.Liderii UE declara ca Marea Britanie trebuie sa accepte mai intai termenii lor de iesire din Uniune inainte ca discutiile sa se refere la relatiile viitoare. Londra vrea insa discutii simultane.Prim-ministrul britanic Theresa May a declansat in mod oficial procesul pentru Brexit miercuri, prin trimiterea unei notificarii lui Donald Tusk ca a activat articolul 50 din Tratatul de la Lisabona.