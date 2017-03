Coreea de Sud: Fosta presedinta a fost arestata pentru coruptie

Dupa o audiere maraton joi, tribunalul central din Seul a emis un mandat de arestare impotriva fostei presedinte pentru coruptie si abuz de putere, precum si pentru ca a dezvaluit secrete guvernamentale. Park Geun-Hye, care se afla in biroul procurorului in asteptarea deciziei tribunalului, a fost condusa la un centru de detentie din apropiere de Seul."Este justificat si necesar sa fie arestata (Park Geun-Hye), dat fiind ca au fost prezentate acuzatii cheie si ca exista riscul distrugerii de probe", a explicat tribunalul intr-un comunicat.Retinerea ei si plasarea in arest provizoriu constituie o etapa in plus a dizgratiei celei care a obtinut un rezultat record la prezidentialele din 2012. Scrutinul a facut ca ea sa fie prima femeie aleasa in functia suprema din Coreea de Sud.Descinderea in infern a inceput la mijlocul anului trecut cu dezvaluirile privind actiunile unei vechi prietene de peste 40 de ani si controversata confidenta din umbra, Choi Soon-Sil, care nu ocupa nicio functie oficiala. Aceasta din urma este in prezent judecata in special pentru ca a profitat de relatia cu presedinta tarii pentru a obtine milioane de dolari din partea marilor concerne din Coreea de Sud.Dezvaluirile acumulandu-se, Adunarea nationala a hotarat la inceputul lui decembrie sa o destituie pe presedinta pentru a-i ridica imunitatea parlamentara care impiedica justitia sa ancheteze asupra ei.