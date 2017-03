Satul de bastina a lui Igor Dodon a sarbatorit Ziua Unirii Basarabiei cu Romania

In Sadova, unde exista un monument in memoria celor deportati de regimul sovietic comunist, locuitorii arboreaza drapelul tricolor.

Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost obligat sa-si ceara scuze publice pentru declaratiile sale instigatoare la discriminare pe criteriu etnic si politic, potrivit unei decizii a Consiliul pentru prevenirea si combaterea discriminarii din tara vecina, anunta Agerpres, citand Radio Chisinau.



Cativa reprezentanti importanti ai societatii civile au inaintat o petitie catre Consiliul pentru prevenirea si eliminarea discriminarii si asigurarea egalitatii, in care aratau ca, prin afirmatiile pe care le-a facut in perioada in care era deputat, lider al Partidului Socialistilor (PSRM) sau candidat in alegeri, Igor Dodon a instigat la discriminare impotriva unionistilor si a persoanelor de etnie romana.

Dodon vrea referendum pentru "Istoria Moldovei" si limba rusa obligatorie in scoala



Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a semnat, marti, decretul privind organizarea unui referendum privind patru teme, intre care introducerea disciplinei "Istoria Moldovei" in scoli, in locul "Istoriei romanilor" si sporirea competentelor sefului statului legat de dizolvarea Parlamentului, potrivit News.ro.



El a spus ca a dispus organizarea referendumului in 24 septembrie, avand in vedere procedurile care trebuie urmate in acest sens, iar campania electorala va incepe in 24 iulie.



Potrivit lui Dodon, referendumul va include intrebari legate de abrogarea "legii miliardului", sporirea competentelor presedintelui tarii in privinta dizolvarii Parlamentului, reducerea numarului de deputati de la 101 la 71 si introducerea disciplinei "Istoria Moldovei" in curricula scolara, in locul "Istoriei romanilor".

Igor Dodon a declarat intr-un interviu pentru postul rusesc de televiziune Rossia 24 ca este pentru reintroducerea obligativitatii studierii limbii ruse in scolile din Republica Moldova, potrivit gazeta.ru, citata de Agora.md.



"Sunt de parere ca trebuie sa reintoarcem studierea obligatorie a limbii ruse in scoala. Acum doi - trei ani, invatarea acestei limbi a devenit optionala", a declarat Igor Dodon.