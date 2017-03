NYT: Doi oficiali de la Casa Alba, implicati in furnizarea unor rapoarte ale serviciilor de informatii lui Devin Nunes

Doi oficiali de la Casa Alba au jucat un rol in furnizarea unor rapoarte ale serviciilor de informatii - care arata ca presedintele Donald Trump si apropiati ai sai au fost prinsi accidental in supravegehrea unor straini de catre agentii americane de spionaj - reprezentantului Devin Nunes din California, presedintele republican al Comisiei pentru Informatii din cadrul Camerei Reprezentantilor, relateaza The New York Times.Dezvaluirea ca oficiali de la Casa Alba au contribuit la divulgarea rapoartelor - despre care Nunes a discutat ulterior cu Trump - este susceptibila sa alimenteze critici care-i reproseaza presedintelui Comisiei o apropiere de administratia Trump, in contextul in care aceasta Comisie este insarcinata sa efectueze o ancheta independenta cu privire la amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane, comenteaza cotidianul, citat de News.ro.Nunes a fost acuzat de colegi din Congres si de faptul ca i-a impartasit informatii lui Trump fara sa se consulte cu alti membri ai Comisiei.Congresmenul a refuzat sa-si identifice sursele, subliniind ca este necesar sa le protejeze pentru ca si altii sa se simta in siguranta atunci cand furnizeaza Comisiei informatii sensibile.El a dezvaluit existenta acestor rapoarte miercurea trecuta, pe 22 martie, si si-a prezentat sursele ca pe niste avertizori de integritate care au incercat sa expuna fapte reprobabile asumandu-si astfel riscuri importante.Mai multi actuali oficiali i-au identificat pe oficialii de la Casa Alba ca fiind Ezra Cohen-Watnick, directorul pentru informatii din cadrul Consiliului pentru Securitate Nationala, si Michael Ellis, un avocat care lucreaza in probleme de securitate nationala in cadrul Biroului Consilierilor Casei Albe si care a facut parte anterior din personalul Comisiei pentru Informatii din cadrul Camerei Reprezentantilor.Un purtator de cuvant al Casei Albe a refuzat sa comenteze aceste informatii.Cohen-Watnick este un fost reprezentant al Agentiei de Informatii in domeniul Apararii (DIA), adus la Casa Alba de Michael T. Flynn, fost consilier pe probleme de securitate nationala.Potrivit oficialilor citati, la inceputul acestei luni, la scurt timp dupa ce Trump a scris pe Twitter ca a fost interceptat din ordinul fostului presedinte Barack Obama, Cohen-Watnick a inceput sa examineze rapoarte clasificate care detaliaza comunicatii interceptate ale unor oficiali straini.Ei au precizat ca rapoartele respective vizau in principal ambasadori si alti oficiali straini care vorbeau despre modul in care au incercat sa dezvolte contacte cu familia Trump si cercul sau apropiat inainte de investire.Acesti oficiali au vorbit despre aceste informatii sub protectia anonimatului, pentru a evita astfel sa-si atraga furia lui Cohen-Watnick si Ellis. Ei au precizat ca Cohen-Watnick a examinat rapoartele din biroul sau de la etajul patru al Cladirii Biroului Executiv Eisenhower, unde se afla sediul Consiliului pentru Securitate Nationala.Insa caracterizarea pe care acesti oficiali au facut-o informatiilor respective corespunde celei a lui Nunes, care a spus, intr-o conferinta de presa convocata in pripa, pe 22 martie, ca materialele respective nu au legatura cu ancheta vizand Rusia.