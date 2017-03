Francois Hollande: Theresa May sa accepte termenii Brexit si apoi discutam despre economie

Francois Hollande i-a spus premierului britanic, Theresa May, ca UE nu este pregatita sa discute despre viitoarele relatii dintre Marea Britanie si blocul european, pana ce conditiile Brexitului nu sunt acceptate, potrivit The Guardian Presedintele francez a purtat o discutie telefonica joi cu premierul britanic si a accentuat faptul ca relatiile economice si discutiile referitoare la Brexit nu pot fi purtate in paralel, reluand declaratiile presedintelui Consiliului European, Donald Tusk si ale cancelarului german, Angela Merkel.Potrivit unei afirmatii emisa de catre Palatul Elysee, Holland i-a spus lui May: "In primul rand, trebuie sa incepem discutiile despre modalitatile prin care Marea Britanie se va retrage si sa ne concentram, in special, asupra drepturilor cetatenilor si obligatiilor care reies din angajamentele pe care si le-a luat Regatul Unit"."Ulterior, pe baza progresului facut, putem discuta despre cadrul viitoarelor relatii dintre Regatul Unit si blocul european", a adaugat presedintele francez.