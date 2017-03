Unul dintre principalii lideri budisti tibetani, desemnat reincarnarea lui Karmapa Lama, s-a insurat si a renuntat la viata monahala

Thaye Dorje, 33 de ani, a fost desemnat inca din copilarie drept reincarnarea lui Karmapa Lama, liderul uneia dintre cele patru aripi ale budismului tibetan. Acest titlu ii era insa contestat de mult timp de o parte a adeptilor acestei scoli care recunosteau un alt calugar, Urgyen Trinley, recunoscut si de Dalai Lama, liderul principalei ramuri a budismului din Tibet.Joi, serviciul de informare al lui Thaye Dorje a anuntat de maniera neasteptata ca renunta la viata calugareasca dupa ce s-a casatorit in 25 martie, intr-o ceremonie privata cara a avut loc la Delhi, cu Rinchen Yangzom, 36 de ani, nascuta in Butan."Am puternicul sentiment, in adancul inimii mele, ca decizia de a ma casatori va avea un impact pozitiv (...) asupra fiecaruia dintre noi", a declarat mirele, citat intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, acesta va continua sa-si indeplineasca rolul de Karmapa, in special prin predarea invatamintelor si rugaciuni in intreaga lume.Potrivit traditiei tibetane, calugarii desemneaza un baiat drept reincarnarea unuia dintre liderii decedati.Thaye Dorje avea un an si jumatate cand a fost desemnat Karmapa.Karmapa Lama nu este singurul titlu tibetan care face obiectul controverselor. Panchen lama, insarcinat sa joace un rol important in alegerea succesorului lui Dalai Lama, face obiectul unei dispute din 1995 intre guvernul chinez si Dalai Lama, fiecare desemnand o alta persoana. Cel desemnat de Dalai Lama a fost arestat la varsta de sase ani si nu a mai fost vazut de atunci.Guvernul comunist si ateu de la Beijing revendica de mult timp dreptul de a controla procesul de reincarnare pentru Lama. Numerosi calugari budisti se tem ca Beijingul va incerca sa-si impuna un lider spiritual dupa moartea lui Dalai Lama.