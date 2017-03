Sase organizatii pentru protectia mediului au dat in judecata administratia Trump pentru aprobarea oleoductului Keystone XL

Organizatiile au transmis unei instante federale din Montana ca Departamentul de Stat, care a acordat permisul necesar pentru ca oleoductul sa traverseze granita canadiano-americana, s-a bazat pe o "evaluare de impact expirata si incompleta" cand a luat aceasta decizie a doua jumatate a lunii martie.Prin aprobarea oleoductului fara un punct de vedere al publicului si fara o evaluare de mediu obiectiva si de actualitate, administratia a incalcat National Environmental Policy Act, spun organizatiile in plangerea depusa in instanta."S-au bazat pe o evaluare de mediu arbitrara, invechita si incompleta, facuta in urma cu peste 3 ani pentru un proces care s-a incheiat cu refuzarea acordarii de catre Departamentul de Stat a unui permis de traversare a granitei", se aratat in plangere.Operatorul TransCanada a anuntat in data de 24 martie ca a obtinut unda verde din partea guvernului american pentru construirea controversatului oleoduct Keystone XL, fata de a carei constructie fostul presedinte Barack Obama isi exprimase veto-ul, scrie AFP.La aproape zece ani de o prima solicitare si dupa ajungerea la Casa Alba a lui Donald Trump, care s-a pronuntat in favoarea acestui oleoduct in perioada campaniei electorale, TransCanada a obtinut "aprobarea prezidentiala din partea departamentului de Stat al Statelor Unite pentru construirea oleoductului Keystone XL", a precizat compania din Calgary. Keystone XL urmeaza sa traverseze American de Nord pe o distanta de 1.900 kilometri, dintre care 1.400 km pe teritoriul SUA.Acest oleoduct ar urma sa aduca petrolul canadian extras din sisturile bituminoase din Alberta spre rafinariile din golful Mexic cu o capacitate de peste 800.000 de barili pe zi.Refuzat de presedintele Barack Obama, in numele luptei impotriva incalzirii climatice, constructia oleoductului a fost relansata la cateva zile dupa investitura lui Donald Trump.