China: Regiunea Xianjing interzice valul integral si barbile "anormale"

"Portul sau obligarea altei persoane de a purta un val integral sau semne extremiste este interzisa", a decis consiliul regional, intr-un text adoptat miercuri.Xinjiang este un imens teritoriu semidesertic, care are granite cu Kazahstanul si Afganistanul. In regiune traiesc numerosi membri ai etniei uigure, majoritatea musulmani.O parte dintre ei acuza discriminari religioase si pe piata muncii in fata Han, etnia majoritara in China. Regiunea cunoaste si un fenomen de radicalizare si numeroase atentate in zona, soldate cu sute de morti.Beijingul acuza "separatistii" uiguri ca se afla la originea atacurilor si legaturi intre acesti militanti si grupari jihadiste internationale."Raspandirea fanatismului religios si purtarea unei barbi de o maniera anormala" este de acum interzisa in regiune, potrivit noilor reglementari, fara a se preciza insa ce nivel de pilozitate este considerat acceptabil.Locuitorii din Xinjiang nu vor putea de asemenea sa "forteze pe altcineva sa participe la activitati religioase" sau sa "disemineze idei extremiste".La sfarsitul lui februarie, o inregistrare video sangeroasa atribuita gruparii Stat Islamic (SI) arata pentru prima oara combatanti uiguri din Irak amenintand Beijingul. Un militant barbos promite sa "verse fluvii de sange" in China inainte de a taia capul unui barbat prezentat ca informator.