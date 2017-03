​Vladimir Putin se declara pregatit sa se intalneasca cu Donald Trump la summitul G20 din iulie

"Cred ca aceasta intalnire poate avea loc in cadrul unei serii de evenimente obisnuite, precum G20", a spus Putin, care participa la un forum dedica Arcticii la Arhangelsk, in nordul Rusiei.Vladimir Putin nu s-a intalnit cu Trump dupa alegerea acestuia, in noiembrie anul trecut, in conditiile in care presedintele american a facut din apropierea fata de Rusia una dintre temele centrale ale campaniei electorale.La trei luni dupa investitura din ianuarie, Moscova inca asteapta sa vada promisiunile presedintelui american transpuse in practica.In cazul in care intalnirea cu Trump nu va putea avea loc in iulie, Vladimir Putin a propus sa se intalneasca cu noul presedinte american in Finlanda, daca tara organizeaza Consiliul Arcticii, a carui data nu a fost inca definita."Daca (acest Consiliu al Arcticii) are loc, vom fi incantati sa participam la aceasta intalnire", a spus el."Percepem Statele Unite ca o mare putere cu care dorim sa avem relatii foarte bune", a subliniat el, adaugand: "Restul sunt minciuni si fabulatii impotriva Rusiei si provocari".