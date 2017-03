Directorul FBI a vrut sa faca publice in vara anului 2016 incercarile Rusiei de influentare a campaniei pentru prezidentiale, dar a fost impiedicat de administratia Obama

Ambele surse au facut aceste dezvaluiri pentru Newsweek sub protectia anonimatului, nefiind autorizate sa vorbeasca despre acest lucru cu presa.Una dintre surse, care stie despre solicitarea lui James Comey de a face public amestecul Rusiei, sustine ca anuntul a fost impiedicat de Casa Alba. "Au facut ce fac ei de obicei - nimic", sustine sursa.Directorul FBI James Comey a confirmat, recent , ca ancheteaza presupusa interferenta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, in favoarea actualului presedinte.FBI are informatii de natura sa indice ca anumiti oameni din echipa de campanie a lui Donald Trump au comunicat si colaborat cu agenti rusi pentru obtinerea si dezvaluirea de informatii daunatoare pentru campania lui Hillary Clinton, au declarat oficiali americani pentru CNN.